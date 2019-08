Cosenza, nuovo affare in vista col Pescara: Marras nel mirino

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Non solo Franck Kanoutè. Fra Pescara e Cosenza potrebbe esserci anche altro in ballo in quest’estate. Il club calabrese infatti, dopo aver prelevato il centrocampista, avrebbe messo nel mirino anche l’esterno d’attacco Manuel Marras, classe ‘93, già con Braglia ti tempi dell’Alessandria. Il calciatore, che nella passata stagione ha collezionato 31 presenze con sette assist sarebbe considerato un ottimo innesto per rinforzare il reparto degli esterni. Secondo quanto raccolto da Cosenzachannel.it il trasferimento si potrebbe fare a titolo definitivo col giocatore che chiederebbe un biennale.