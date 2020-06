Cosenza, Occhiuzzi: "A Cremona dovremo tenere alta la concentrazione"

vedi letture

Conferenza stampa pre gara in casa Cosenza, con mister Roberto Occhiuzzi che ha analizzato la gara contro la Cremonese: "Dobbiamo tenere alta la concentrazione su tutto ciò che l'avversario metterà in campo, la settimana è per noi fondamentale per preparare al meglio la partita che ci attende: ogni avversario ha le sue caratteristiche, dobbiamo sempre mettere i ragazzi nella condizione di poter affrontare i vari match con le idee più chiare possibile. La classifica chiaramente è un piccolo problema, siamo sempre a rincorrere e se facciamo un passo avanti dobbiamo stare attenti a non farne due indietro, la cosa più importante è stare aggrappati alla salita e scalarla giornata dopo giornata".

Andando poi alla squadra, che dovrà fare a meno di Kanoute e Asencio: "Con chi ho a disposizione lavoro nel miglior modo possibile, ho la fortuna di avere una rosa ampia e con caratteristiche importanti che si sposano con le mie idee. Non vado a guardare le assenze, chiaramente dispiace non avere elementi della loro forza, ma abbiamo cercato di dare alla squadra le giuste notizie per affrontare al meglio le partite. Possiamo giocare anche con un modulo diverso, per quanto io abbia però sposato una certa strada con i ragazzi e la gara è stata preparata per ovviare a queste assenze: tutti gli elementi, per me, fanno parte della formazione tipo, in campo va chi vedo meglio".

Sulla partita: "Le gare si preparano cercando di far noi la partita, anche in fase di non possesso, e il lato mentale su questo è fondamentale. Alleniamo molto questo, perché serve unità di intenti: se saremo bravi in alcuni momenti del match, faremo una grande gara. Dobbiamo crescere su alcuni aspetti che non andati la settimana scorsa, ma abbiamo lavorato: sappiamo che attendono delle finali, ma quelle vanno affrontate con testa ed equilibrio".