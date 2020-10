Cosenza, Occhiuzzi: "Cittadella solido e concreto, ma noi smaniosi di crescere e migliorare"

Impegno interno per il Cosenza, che domani riceverà il Cittadella. Del match, in casa calabrese, ne ha parlato il tecnico Roberto Occhiuzzi: "Andremo ad affrontare una squadra che ha un progetto tecnico ben chiaro, le idee del mister si vedono in campo, c'è unità di intenti tra le parti, i calciatori sposano tutti il progetto: ci sono basi solide e idee concrete. Ma noi vogliamo ogni giorno crescere e confermare ciò che siamo".

Andando più nel dettaglio della sua formazione: "I nuovi si stanno integrando benissimo, non abbiamo avuto difficoltà nel loro inserimento anche perché il gruppo chiamato storico è molto bravo nel far sentire tutti a casa. Siamo qui per far crescere tutti e ricevere il contributo per far cose migliori giorno dopo giorno. Sono molto soddisfatto della rosa e di come i ragazzi approcciano la settimana, quando arrivi in un posto dove c'è una data mentalità non si può far altro che seguire l'esempio dato. Lo spogliatoio è accogliente come lo è la città".

Nota conclusiva sulla parziale riapertura degli stadi: "Già avere mille tifosi allo stadio è tanto, certo, dispiace non avere i colori e i gruppi organizzati ma quei mille non faranno sentire la mancanza degli altri. Per noi è bellissimo, seppur con pochi tifosi siamo contenti e molto entusiasti. Per ora ci basta questo".