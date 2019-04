Cosenza, Occhiuzzi: "Col Padova sarà la gara più dura della stagione"

© foto di Andrea Rosito

In casa Cosenza, in vista della sfida contro il Padova, ha parlato il secondo allenatore Roberto Occhiuzzi affiancato nell’occasione da due membri dello staff tecnico come Luigi Piacente e Antonio Fischetti. “Se ci mettiamo nei panni del Padova sappiamo che si giocheranno tutto alla morte e metteranno in campo tanto orgoglio. La classifica è bugiarda con i veneti, penso che abbiano tanta qualità. - esordisce Occhiuzzi come riporta il sito ufficiale del club – Per questo è una delle partite peggiori che andremo ad affrontare, ma i ragazzi sanno che devono dare sempre il 110% in campo. Le voci di mercato non ci distraggono, non distraggono il mister che sta pensando solo al presente e a portare a termine una missione che è quella di conquistare la salvezza. Quella contro il Padova, lo ribadisco, sarà la gara più dura del campionato, ma noi sappiamo cosa ci aspetta”.