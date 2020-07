Cosenza, Occhiuzzi: "Col Pordenone con la testa libera. Niente zavorre mentali"

vedi letture

"Intanto dobbiamo pensare al nostro risultato, a cosa fare in campo e a mettere lo spirito giusto, come intanto stiamo facendo: poi a fine gara vedremo se anche gli altri risultati ci daranno una mano, ma dobbiamo prima di tutto pensare a noi": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi.

Che parla poi della partita contro il Pordenone: "Soprattutto in fase offensiva, abbiamo diverse soluzioni, stiamo lavorando su due situazioni ma vedremo poi quella che ci darà più garanzie ed equilibrio, anche in base all'avversario. La squadra comunque sta bene fisicamente, si è fatto un lavoro importante, anche se è chiaro che ogni tanto, giocando spesso, si ha bisogno di un giorno in più di recupero, ma sono soddisfatto di quanto vedo. Ora tutte le gare sono per noi fondamentali, dalla prima, partire con -9 non è semplice, ma fondamentale è lavorare sotto l'aspetto mentale per non portarci dietro questa zavorra: dobbiamo pensare di gara in gara, focalizzando le attenzioni solo su cosa dobbiamo fare e senza pensare che sia l'ultima spiaggia. Abbiamo voglia di fare questo miracolo insieme, ma sappiamo che domani affronteremo una squadra che ha certezze importanti e fa un bel calcio: dovremo fare battaglia e stare attenti a ogni situazione, soprattutto ai dettagli che fanno la differenza in ogni situazione. L'attenzione dovrà sempre essere alta, e il piglio quello giusto".