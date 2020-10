Cosenza, Occhiuzzi: "Con la Reggina per dare ulteriori certezze a quello che siamo"

Archiviata la parentesi della ripresa del campionato, il Cosenza ha già puntato i fari sul derby contro la Reggina, in programma domani sera. Del match, nella consueta conferenza stampa pre gara, ne ha parlato il tecnico Roberto Occhiuzzi: "Sarà una gara che contrapporrà due squadre con un credo tattico simile, si vedranno molti duelli, ma soprattutto sarà preparata a livello mentale, almeno per quanto ci riguarda, dando certezze ulteriori a quello che siamo: c'è da migliorare qualcosa, ma giocando si riesce a farlo, e in fretta. Abbiamo voglia di crescere e di portare quanti più risultati possibili alle nostre prestazioni. Reggina? Con Toscano c'è amicizia e stima, è bello rincontrarsi dopo gli anni da calciatori vissuti insieme, bellissimi per altro, ma domani saremo avversari con il coltello tra i denti".

E proprio su Domenico Toscano: "Lo conosco bene, ha esperienza e mi sono spesso confrontato con lui in passato: è un martello, una forza vera, ha molti più pregi che difetti. Io devo migliorarmi e crescere, voglio dare sempre più garanzie alla squadra, e voglio farlo in fretta".

Andando poi alla sua rosa: "Oggi nella rifinitura avremo il chiaro quadro della situazione. Ho comunque 25 titolari, li alleno per metterli nelle migliori condizioni possibili, perché voglio una squadra che parla un'unica lingua: chiaramente gli incontri ravvicinati hanno il loro peso. Ma non parlo mai di turn over. Siamo tutti proiettati a domani, il temere l'avversario non esiste perché noi rispettiamo tutti ma siamo sempre pronti a dar battaglia: tutte le gare vanno preparate nel modo giusto, al netto del fatto che siano o meno derby. Ho responsabilità importanti verso tutti, e questo non lo dimentico: farò di tutti per trasmettere ai ragazzi il giusto entusiasmo".