Cosenza, Occhiuzzi: "Contro il Venezia partita a scacchi, giocata colpo su colpo"

Buon pari del Cosenza contro il Venezia. A termine del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del club, è stato mister Roberto Occhiuzzi a commentare il match: “Non penso sia stato un Cosenza abulico. Abbiamo incontrato un avversario forte. Gara preparata bene da entrambe le squadre. E’ stata una partita a scacchi, giocata colpo su colpo. Sono comunque contento della prestazione. Non sempre è possibile dominare il gioco, quando non è così bisogna sapersi adattare. Non è una questione di scarsa brillantezza da parte nostra, non era facile trovare un varco giusto. Speravamo di trovare una soluzione anche sfruttando i calci piazzati. Si poteva vincere ma si poteva anche perdere. Ci sono dei momenti in cui i ritmi calano e in quelle situazioni non voglio che la squadra si faccia trovare disunita".

Note sui singoli: "Gliozzi ha fatto la sua onesta gara, ha lottato su ogni pallone facendo un lavoro prezioso. Bahlouli per noi è una certezza e sa che deve farsi trovare pronto quando arriverà il suo momento”.