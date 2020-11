Cosenza, Occhiuzzi: "Contro la Salernitana con molta serenità ed equilibrio"

Consueta conferenza stampa alla vigilia di gara in casa Cosenza, con mister Roberto Occhiuzzi che ha parlato del match contro la Salernitana: "I ragazzi già durante la settimana mi mettono in difficoltà, mi creano dubbi, e questo è un lato positivo, vedo un gruppo coeso e in crescita, situazione confermata poi anche dalle varie partite. Avere alternative è cosa ottima, ma per me comunque sono tutti titolari. Schivi ex di turno? E' già mentalizzato alla gara, oggi faremo le nostre valutazioni poi vedremo la formazione migliore da schierare. Cercheremo di portare avanti il nostro credo calcistico, che sta emergendo sempre di più di settimana in settimana, confermando le nostre caratteristiche e mettendo in campo quello che siamo; ovviamente plasmandoci un po' all'avversario".

Avversario tosto la Salernitana, alla ricerca della vetta: "Nelle prime 10 gare incontravamo squadre costruite per il vertice, ma per noi tutte le partite sono dure. Servirà un match attento tatticamente, equilibrato, dobbiamo rimarcare ancora di più ciò che siamo e ciò che abbiamo fatto vedere in queste gare. Ho recuperato tutti, stanno tutti bene, e dall'ultimo allenamento di oggi avrò le indicazioni definitive. C'è anche molta serenità mentale, e questa arriva ovviamente dai risultati, la strada presa diventa quella sempre più giusta, e ora i ragazzi credono ancora maggiormente in quello che fanno, per quanto poi si sia sempre stati tranquilli visto come lavoravamo".

Conclude: "La vittoria in casa contro la Salernitana manca da 20, spero di avere comunque l'energia adatta, anche se ovviamente alla squadra devo dare equilibrio, spingendola ad andare oltre. Ogni partita, per noi, è importante andare oltre".