Cosenza, Occhiuzzi: "Costruiamo di più ma è determinante l'aspetto mentale". I convocati

vedi letture

Dopo il ko di Cremona per il Cosenza di Roberto Occhiuzzi arriva domani l’impegno al ‘Marulla’ contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico dei calabresi in conferenza stampa ripotato da TifoCosenza.it: “Guardiamo gara dopo gara per rafforzare questo percorso di crescita che dobbiamo assolutamente tramutare in punti. A me non piace solo giocare bene, ma anche e soprattutto vincere. Però se giochi bene alla lunga vinci e sono convinto di questo concetto. Bisogna quindi rafforzare ciò che siamo e fare sempre qualcosa in più se non arrivano le vittorie. Dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. Siamo sempre cattivi, abbiamo sempre rabbia. Quest’anno forse costruiamo anche più gioco, ma devi sempre mantenere alta l’attenzione perché rischi di esporti un po’ di più. Siamo anche bravi a lavorare sulle preventive. Normale che l’aspetto mentale nella costruzione del gioco cambia tutto. Si è visto ad Ascoli, una volta che la palla è entrata. È un aspetto concreto, far gol cambia le dinamiche della gara. Bisogna arrivarci con il nostro gioco, che può essere verticale, orizzontale, in ripartenza”.

Dai canali ufficiali del Cosenza arriva la distinta con i convocati di Roberto Occhiuzzi per la gara di domani contro il Venezia:

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone

Difensori: Corsi, Tiritiello, Idda, Bouah, Legittimo, Vera, Bittante, Ingrosso

Centrocampisti: Bahlouli, Ba, Sciaudone, Bruccini, Kone, Petrucci

Attaccanti: Baez, Petre, Carretta, Sacko, Borrelli, Gliozzi, Sueva.