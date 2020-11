Cosenza, Occhiuzzi dopo il ko casalingo col Brescia: "Fa rabbia perdere una partita così"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha commentato la sconfitta ottenuta in casa contro il Brescia: "Fa rabbia perdere una partita così. Mi rimane l'amaro in bocca per come abbiamo giocato. Non ci siamo disuniti dopo il loro gol ma non riusciamo a concretizzare. Non mi piace parlare di fortuna o sfortuna, dobbiamo pensare a lavorare per dare alla squadra ciò che gli manca. Borrelli? Cresce ogni settimana, oggi si è meritato la maglia da titolare. Con il senno di poi rifarei le stesse scelte".