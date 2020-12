Cosenza, Occhiuzzi: "Finalmente tutti a disposizione. Vittoria? Spero arrivi al più presto"

Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi nella conferenza stampa della vigilia ha parlato della sfida contro la Reggiana dicendosi contento di poter contare finalmente su tutta la rosa a disposizione: “La squadra sta bene, riesco finalmente a convocare tutti i 25 giocatori. Abbiamo fatto una settimana importante, abbiamo potuto rafforzare alcuni concetti e siamo pronti per affrontare una bella battaglia. Abbiamo studiato diverse varianti, ma il modo di coprire gli spazi e attaccare resta sempre quello. Sabato mattina farò le mie valutazioni su chi schierare visto che ho la possibilità di scegliere e variare uomini. - continua Occhiuzzi parlando degli avversari – La Reggiana è una squadra simile alla nostra sia nell’intensità sia nell’approccio alla gara e credo che saranno i duelli a fare la differenza. Abbiamo lavorato molto su questo in settimana, sia in fase di possesso sia di non possesso e proveremo a giocare a viso aperto per vincere. La squadra sta crescendo e stiamo cercando quel successo che rafforzerebbe il nostro lavoro e garantirebbe maggiore serenità. Mi auguro che arrivi al più presto”.