Cosenza, Occhiuzzi: "Gara vinta con il cuore, ora non dobbiamo mollare"

Vittoria fondamentale per il Cosenza, che supera 2-1 il Perugia. Di seguito le parole nel post gara del tecnico Roberto Occhiuzzi:

"Ora sarà fondamentale la testa, un aspetto su cui abbiamo lavorato tanto dopo la sconfitta di La Spezia. I ragazzi oggi hanno dato una risposta fantastica. Questo gruppo c’è e migliora anche me. Il mio obiettivo era portare 25 calciatori a darci una mano e ci stanno riuscendo perfettamente, stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono stati degli errori, Capela è stato bravo nell’occasione del salvataggio sulla linea. Non ci è consentito gioire per questa vittoria perché va mantenuta altissima la concentrazione. Stiamo provando con tutte le forze a fare questa scalata. Ci proveremo fino alla fine! So che i ragazzi non mi lasceranno solo e io farò altrettanto con loro, l'unione fa la forza. Nel primo tempo abbiamo gestito bene la palla, nella ripresa è stata invece una gara di sacrificio, ci sta in determinate situazioni. A fine partita ho visto ragazzi in lacrime, per me è una soddisfazione vedere tanta passione e tanto attaccamento. Stiamo lottando insieme e ci proveremo insieme. Dedico la vittoria a mio figlio Bruno che non mi vede da tempo, mi ha pregato di vincere per tornare a casa”.