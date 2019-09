Cosenza, Occhiuzzi: "Giocata alla pari, paghiamo una disattenzione"

© foto di Andrea Rosito

L'allenatore in seconda del Cosenza, Roberto Occhiuzzi, ha incontrato i media nel post partita di Benevento, al termine di 90 minuti di battaglia in cui i rossoblu hanno saputo tenere testa ai padroni di casa fino al gol di Armenteros in pieno recupero. Queste le dichiarazioni del tecnico dei calabresi, riportate da JonicaRadio:

"La rabbia la porteremo martedì in campo. I colleghi di Benevento hanno rimarcato di aver visto un bel Cosenza, dunque c’è tanto dispiacere. Abbiamo pagato una piccola disattenzione finale, ora non abbiamo tempo di pensare ad altro. Loro puntano al salto di categoria, ma noi ce la siamo giocata alla pari. Il mister è stato minuzioso nel lavorare sulle loro costanti, alterniamo campo e video per mettere in difficoltà gli avversari. Questa gara andava affrontata in questo modo, non abbiamo concesso loro spazi per attaccare.

Sappiamo che alcuni calciatori non hanno i minuti nelle gambe, ma stiamo cercando di portarli tutti allo stesso livello di preparazione. Rivière e Machach hanno giocato molto bene, sono soddisfatto".