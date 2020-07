Cosenza, Occhiuzzi: "Il Pisa è forse l'avversario più difficile adesso"

"Formazione? E' una domanda che mi viene fatta spesso. La squadra ha un assetto e degli equilibri indipendenti da chi gioca, tutti gli effettivi stanno giocando bene e mi danno garanzie: sono fortunato, la rosa sta bene e sa ciò che deve fare".

Ai canali ufficiali del club, esordisce così il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi, che ha poi parlato della gara di domani contro il Pisa: "Queste ultime tre gare, più delle altre, vanno affrontate molto con la testa, ogni momento della gara va gestito bene. Il Pisa vuole ambire ai playoff, ha dimostrato in tutto il campionato il suo valore, noi vogliamo fare questo miracolo e ci stiamo provando, ma ora dobbiamo fare qualcosa in più. La lucidità tattica ci dà sicurezza e certezza, ma non va trascurato l'aspetto mentale. Se dobbiamo guardare alle altre? Siamo dietro, ma guarderemo il resto a fine gara. La volta scorsa i risultati non ci hanno aiutati, ma eravamo felici di aver dato l'anima, cosa che faremo anche domani: tutti vogliono dare il proprio contributo. Anche se il Pisa è forse l'avversario più difficile adesso".

Conclude: "E' calcio vero quello che stiamo giocando, ma mancano i tifosi, a noi danno tanto, per noi fanno la differenza. Certo, li sentiamo vicini, e vogliamo renderli orgogliosi di noi: prima avevamo tradito le aspettative, dopo la ripresa abbiamo dato tutto e vogliamo continuare a farlo. Il rinnovo? Il lato personale non l'ho mai messo davanti, per me questa non è un'opportunità ma una responsabilità".