Cosenza, Occhiuzzi in attesa. Per averlo in panchina serve la deroga FIGC

Il Cosenza, come le altre società di Serie B, è pronta a ripartire. Per i calabresi, però, c’è un’ostacolo in più legato al tecnico. Dopo l’addio per motivi personali di Giuseppe Pillon alla panchina dei Lupi il presidente Guarascio ha deciso di affidare la prima squadra all’allenatore in seconda Roberto Occhiuzzi. Per averlo in panchina, però, occorre una deroga da parte della FIGC che ancora non è arrivata. Decisiva la prossima settimana.