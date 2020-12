Cosenza, Occhiuzzi: "Inizialmente c'era timore, noi in difficoltà dopo il rosso"

Intervenuto nel post-partita di Pescara-Cosenza, il tecnico dei calabresi Roberto Occhiuzzi ha così commentato il pari dell'Adriatico ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Sulla gara dell'Adriatico:

"Inizialmente c'era un po' di timore nel giocare la palla, che è una cosa che io non voglio. Poi, dopo 15 minuti, abbiamo cominciato a muovere il pallone fino all'espulsione. Lì ho giocato col 5-3-2 fin quando i ragazzi sono riusciti a reggerlo, poi ho fatto il 4-5-1".

Sull'andamento della partita:



"Sapevamo di avere meno spazi in fascia, non potevamo avere molta ampiezza e giocavamo tra le linee. Però è vero che all'inizio non c'è stato un approccio giusto. Le difficoltà oggi sono state causate dall'esplulsione. Io gli arbitri non li contesto mai, ma subire 6 ammonizioni su 12 falli contro 2 ammoniti su 20 falli un po' ti condiziona".