Cosenza, Occhiuzzi: "La squadra sa soffrire, i conti li faremo alla fine"

Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 2-1 in casa del Pordenone: "La squadra sa come muoversi in qualsiasi modulo, i ragazzi mi aiutano molto nel trovare la giusta quadratura nei giorni in cui lavoriamo insieme. Stanno mettendo in campo testa e cuore, il segreto è questo: la differenza la fa il gruppo, chi gioca sa come comportarsi e cosa fare, anche i subentrati sputano sangue per uno o dieci minuti. Il "Lupo" possono darlo morto in tanti, ma a me non interessa: io so cosa ho dentro e cosa hanno dentro i ragazzi, siamo pronti a dare battaglia fino alla fine ma guardiamo partita dopo partita. I conti li faremo alla fine, la squadra sta lavorando in modo fantastico e sa soffrire. Col Pisa sarà una gara importante, sarà fondamentale usare la testa e prepararla al meglio. I ragazzi mi mettono in difficoltà enormi quando devo fare delle scelte perché meriterebbero di giocare tutti: danno l'anima".