Cosenza, Occhiuzzi: "La tensione per la gara con Juve Stabia deve salire nel modo giusto"

Un solo risultato a disposizione, la vittoria. Perché il Cosenza si gioca, contro la Juve Stabia, la possibilità di rimanere in categoria.

E di questo, alla vigilia, ne ha parlato il tecnico Roberto Occhiuzzi: "Su questo aspetto siamo abituati dall'inizio, da subito per noi è stato da dentro o fuori: quello che è il credo della Juve Stabia, poi, appartiene a loro, io devo preparare i miei nel cercare di fare la partita in fase di possesso e non possesso in base alla forza dell'avversario. La componente mentale ci sta accompagnando dall'inizio, le gare sono sempre più decisive, ma è chiaro che stiamo curando anche il lato fisico, come ho detto per noi sono state tutte partite della vita. Non voglio aggiungere altro nella testa dei calciatori, mi basta quello che vedo: in settimana vedo sempre risposte eccezionali, devo dirgli poco".

Conclude poi: "Siamo agli ultimi gradini della salita, quelli più difficili, ma vanno affrontati con il giusto atteggiamento, con la serenità giusta. La gara è domani sera, la tensione deve salire ma nel modo giusto".