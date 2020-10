Cosenza, Occhiuzzi: "Marino è un maestro di calcio. La SPAL? Non mi sento secondo a nessuno"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha analizzato il match di domani contro la SPAL in conferenza stampa: "Affronteremo la SPAL consapevoli della loro forza, ma puntando sulle nostre qualità e sulle nostre certezze. Marino? Per me come tanti è un onore affrontare. Sono un privilegiato a confrontarmi con un maestro di calcio. Moduli speculari? Ci saranno molti duelli in tante zone di campo e serivirà attenzione tattica e nel vincere i vari confronti. Falcone e Sueva di nuovo titolare? Loro come tutti devono dare l'anima durante la settimana per il bene del Cosenza. Penso sia giusto parlare dei singoli perché siamo una squadra. Il mio organico lo rispetto e lo stimo. Per questo non mi sento secondo a nessuno, pur nel rispetto degli avversari. La SPAL arriva dalla Serie A, ma i miei giocatori io li stimo e ce lo dimostriamo a vicenda ogni giorno. Mercato? Arriveranno altri giocatori per completare l'organico. Arriveranno le persone che abbiamo scelto".