Cosenza, Occhiuzzi: "Mi è piaciuta la reazione allo svantaggio"

Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Cittadella (entrambe le reti segnate nel primo tempo, Carretta ha risposto all'iniziale vantaggio granata firmato da Rosafio). Queste le parole del tecnico, riprese dai canali ufficiali del club: "È stata una prestazuone positiva, dobbiamo essere più bravi contro squadre che attaccano molto alto. Petre è uscito per scelta tattica, ho una rosa con molte alternative: a centrocampo ho 5 elementi molto validi che sarebbero potuti partire tutti titolari ma devo centellinare le forze in vista degli impegni ravcicinati. Mi è piaciuta la reazione allo svantaggio e alle altre occasioni avute dai nostri avversari, non ci siamo disuniti e dopo il pareggio li abbiamo tenuti per dieci minuti nella loro metà campo".

"Nel secondo tempo il Cittadella ha creato poco e noi ci siamo resi più pericolosi. Il mio compito è di perfezionare quello che non funziona, c'è ancora da lavorare su tante cose e dovrò essere bravo a farlo in fretta. Prendiamo spunto dalla partita di oggi per preparare il prossimo match", ha concluso Occhiuzzi.