Cosenza, Occhiuzzi: "Non stiamo riuscendo a superare le difficoltà"

vedi letture

Roberto Occhiuzzi, vice allenatore del Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta interna contro il Cittadella. Queste le sue parole, riprese da OttoeTrenta.it: "Purtroppo non stiamo facendo bene. Oggi ci voleva una vittoria a tutti i costi, la partita è iniziata contratta ma non siamo riusciti a portarla a casa. Alcuni episodi non ci hanno favorito, è un momento veramente delicato: ci è mancato quel coraggio in più per ottenere i tre punti. La Serie B offre qualche possibilità ma noi non stiamo riuscendo a superare le difficoltà, il problema è a livello mentale ma stenta a decollare anche l'approccio di sviluppo della gara. Su entrambi i gol abbiamo commesso dei gravi errori che ci hanno fortemente penalizzato".