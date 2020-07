Cosenza, Occhiuzzi: "Ora ogni gara è vitale, ma prima pensiamo solo allo Spezia"

"Sicuramente dalla prima gara per noi è un dentro o fuori, sapevamo e sappiamo che la classifica ci dice che per noi ogni gara è vitale, ma non per questo alle prime difficoltà dobbiamo fermarci: doveva iniziare questo nuovo campionato, vedremo alla fine delle dieci partite cosa ci dirà": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa il match contro lo Spezia, il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi. Che prosegue poi: "Turn over? In 10 gara ravvicinate, con un gruppo di ragazzi che stanno andando a tremila, non guardo a questo, non do premi, guardo semplicemente al momento e all'equilibrio della squadra: è su questo che baso le mie scelte, fatte in tranquillità, perché per me sono tutti titolari. Si stanno allenando bene e possono dare tutti il proprio contributo. Dopo la sconfitta con l'Ascoli siamo arrabbiati, non la meritavamo, ma dobbiamo reagire"

Andando poi a parlare della classifica, cambiata con la penalizzazione del Trapani: "Guardiamo allo Spezia e ai punti da fare, per salvarsi abbiamo le possibilità che avevamo a inizio ripresa. Abbiamo iniziato con questo handicap di classifica, stiamo cercando di risalirla dopo una partenza ottima, abbiamo avuto un intoppo ma ora cerchiamo di scalare di nuovo quella graduatoria".

Nota finale allo Spezia: "Il Cosenza deve pensare a fare la gara, tutti ora giocheranno alla morte, ma noi più degli altri dobbiamo farlo, questa categoria è per tutti noi e per la città una cosa troppo importante. Lo Spezia gioca bene a calcio, è allenata da un ottimo mister, lo rispettiamo ma domani dovremmo mettere in campo i nostri punti di forza, perché sappiamo quali sono: con o senza palla, ultimamente, abbiamo sempre fatto la gara, dobbiamo ripeterci".