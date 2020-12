Cosenza, Occhiuzzi: "Sconfitta che fa rabbia, me ne assumo la responsabilità"

vedi letture

Intervenuto nel post-partita di Cosenza-Reggiana, il tecnico dei calabresi Roberto Occhiuzzi ha così commentato la sconfitta dei suoi.

Sulla gara di oggi:

"Male solo i primi dieci minuti della ripresa, perché non abbiamo lavorato sulla mezzala della Reggiana - ammette il tecnico, come riportato dal sito ufficiale del club calabrese -. Quello è stato l'unico momento in cui la Reggiana ha controllato le operazioni, altrimenti saremo stati noi ad avere il pallino del gioco in mano".

Sulla prestazione:

"Non è stata una prestazione indecorosa, una squadra che colleziona dieci occasioni limpide non può aver messo in campo una prestazione decorosa. Questa è una sconfitta che fa molto rabbia, mi assumo le responsabilità dei nostri demeriti. Questa rabbia dobbiamo tradurla sul campo da subito".