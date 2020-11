Cosenza, Occhiuzzi sul Frosinone: "Decisivi gli sconti nelle posizioni". I convocati

"So benissimo però che c'è grande attesa per la prima vittoria. Cosenza è una piazza esigente e questo non può che essere un bene per noi perché deve essere uno stimolo. Frosinone con modulo speculare? Saranno decisivi gli scontri diretti nelle varie posizioni. Servirà grande equilibrio": così, nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi.

Che però, per la trasferta in Ciociaria, dovrà fare a meno del portiere Saracco, del difensore Ingrosso, del centrocampista Petrucci e dell'attaccante Gliozzi; un assenza per reparto, quindi, con due elementi della Primavera, Maresca e La Vardera, aggregati al gruppo.

Di seguito l'elenco dei 23:

PORTIERI: Falcone, Matosevic

DIFENSORI: Bittante, Bouah, Corsi, Idda, Tiritiello, Idda, La Vardera, Legittimo, Schiavi, Vera

CENTROCAMPISTI: Ba, Bahlouli, Bruccini, Kone, Maresca, Sciaudone

ATTACCANTI: Baez, Borrelli, Carretta, Petre, Sacko, Sueva.