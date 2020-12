Cosenza, Occhiuzzi sulla Cremonese: "Serve più equilibrio e concentrazione che mai"

In vista della delicata sfida contro la Cremonese il tecnico Andrea Occhiuzzi del Cosenza ha parlato così in conferenza stampa: “Tutte le gare vanno affrontate con la massima attenzione, dando importanza enorme ai dettagli perché poi nel corso dei una partita sono questi che fanno la differenza. Serve più equilibrio e concentrazione che mai. - continua Occhiuzzi – Squadra? Devo valutare le condizioni di alcuni giocatori perché bisogna gestire alcune situazioni anche in vista di campi pesanti e gare ravvicinate. Sueva? È uscito un po' provato dalla gara contro l’Ascoli, ma ha recuperato e come tutti i giovani fa in fretta a riprendersi e stare bene”.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Matosevic, Saracco, Falcone

Difensori: Corsi, Tiritiello, Idda, Bouah, Schiavi, Legittimo, Vera, Bittante, Ingrosso

Centrocampista: Bahlouli, Ba, Sciaudone, Bruccini, Kone, Petrucci

Attaccanti: Baez, Petre, Carretta, Sacko, Borrelli, Gliozzi Sueva