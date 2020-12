Cosenza, Occhiuzzi: "Va rimarcato l'impegno dei ragazzi, la voglia di giocare a viso aperto"

Al termine della gara contro il Vicenza, che ha visto il Cosenza rimontare lo svantaggio con un gol del difensore Tiritiello nel finale, mister Roberto Occhiuzzi ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico dei Lupi, riportate dai media ufficiali del club:

Da cosa è stata dettata la scelta di partire con l'attacco formato da Baez, Sacko e Carretta, piuttosto che con il trequartista Bahlouli?

"Volevo inizialmente un attacco con tre elementi in grado di attaccare la profondità, sapendo che c'era un campo veloce. Ho pensato che Bahlouli sarebbe stato utile anche come cambio a centrocampo, avendo pochi giocatori a disposizione in quel reparto. Le occasioni nel primo tempo le abbiamo create in quel modo, con due uomini in profondità e uno incontro."

Il Cosenza dà sempre l'impressione di poter ottenere di più, ma rimane incompiuto.

"Indipendentemente dagli interpreti, la squadra si allena con un unico obiettivo, che è quello di fare la partita, difendersi bene e rispondere colpo su colpo. Magari non capitalizziamo alcune azioni da gol che potrebbero indirizzare diversamente la partita, ma i ragazzi fanno un grande lavoro e io sono soddisfatto. Anche se si cambiano i moduli, l'importante è il concetto, abbiamo creato occasioni. Il pareggio è più che meritato."

Problemi offensivi?

"Dobbiamo continuare a lavorare, chiunque gioca interpreta la gara allo stesso modo, con le sue caratteristiche. I gol non stanno arrivando dagli attaccanti e gli stiamo un po' col fiato sul collo, questo è anche giusto perché non vedo l'ora che si sblocchino. Lavoriamo molto sulla finalizzazione ma forse dobbiamo insistere ancora di più in modo che arrivino più lucidi sotto porta."

Il merito del Cosenza è averci creduto fino in fondo.

"Nel primo tempo sapevamo che potevano abbassarci e sono stati bravi a farlo, era una situazione che sapevamo poteva verificarsi, abbiamo lavorato non al meglio sulla pressione, ma nel secondo tempo l'abbiamo un po' sistemata. E' importante indirizzare bene il pressing per poter restare alti, altrimenti per il modulo che abbiamo è normale che finiamo per abbassarci."

Su Baez:

"Fa la gara che ha sempre fatto, con tanto sacrificio e impegno. E' un ragazzo che ha qualità, ce lo teniamo stretto. Sa che deve lavorare, ha la mia fiducia e quella dei compagni, deve stare assolutamente sereno."

Il Cosenza fatica a tirare in porta?

"E' una considerazione che proprio non ci sta. La squadra oggi ha creato 6-7 occasioni da gol, ha preso un palo, ha fatto 14 cross, è una squadra che attacca l'area, crea e cerca di rifinire le azioni. Va rimarcato l'impegno di questi ragazzi, la voglia di giocarsi la partita a viso aperto, tanto stasera quanto contro il Lecce, il Brescia o qualsiasi altra squadra".