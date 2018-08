Cosenza, oggi doppia seduta: lezione tattica di Braglia nel pomeriggio

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Doppia seduta nel giorno della ripresa degli allenamenti per il Cosenza, in vista del prossimo impegno di Serie B con l’Hellas Verona. I calciatori rossoblu, in mattinata, hanno alternato un lavoro di natura atletica ad un altro prettamente tecnico. Proseguimento a partire dalle 17.00 sul terreno del San Vitino – ‘Del Morgine’. Mister Braglia ha impartito ai suoi una lezione tattica con particolare attenzione al posizionamento in campo. Appuntamento a domani con una seduta unica pomeridiana.