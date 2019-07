Cosenza, oggi è il giorno di Salvatore Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di oggi il Cosenza abbraccerà il difensore Salvatore Monaco, classe ‘92, del Perugia. Il club calabrese ha trovato infatti l’accordo sia con gli umbri sia con il calciatore che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto in rossoblù come riporta cosenzachannel.it. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.