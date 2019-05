Luca Palmiero

© foto di Andrea Rosito

Al termine dei novanta minuti dell'Arechi tra Salernitana e Cosenza, conclusi con il successo dei calabresi per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista rossoblù Luca Palmiero, autore del gol decisivo: "Siamo contentissimi il nostro obiettivo era regalare una gioia ai nostri tifosi, partiti in tanti da Cosenza. C'è una grande rivalità con la Salernitana, siamo contenti della vittoria e della salvezza. Personalmente sono contento per il primo gol in B. Ora si va in vacanza dopo un anno molto duro, ma c'è anche il dispiacere per non vivere più la quotidianità dello spogliatoio. La forza della squadra? Il gruppo, può sembrare banale ma non lo è. Il voto al mister? Dieci, come noi ragazzi. Serie A? A Cosenza ho vissuto due anni bellissimi, mai dire mai. Non esludo nulla, ora penso solo ad andare in vacanza. Tra un paio di mesi si parlerà di mercato".