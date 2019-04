Cosenza, Palmiero al 90': "Volevamo vincere a tutti i costi"

© foto di Andrea Rosito

Luca Palmiero, centrocampista del Cosenza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria contro il Crotone: "Volevamo la vittoria a tutti i costi, per stare più tranquilli. Ma anche per dare una soddisfazione alla piazza, non ci hanno fatto mai mancare il loro supporto".

Ti aspettavi di sentirti subito a tuo agio? "Non avevo mai fatto la B, ma i compagni non mi hanno mai fatto mancare la fiducia, quello mi ha fatto sentire a mio agio. Ho dato il massimo grazie a questa fiducia, sono orgoglioso di questa squadra".

Si parla di VAR in B. "Lasciamo il VAR alla serie A. Forse avremmo avuto qualche punto in più, ma il cammino è arduo. Siamo contenti di quello che stiamo facendo".

Braglia ha detto che voleva vedere qualche sorriso in meno. "Nello spogliatoio si scherza e si ride, lavorando in armonia si lavora meglio. Ma se il mister pensa questo va bene così. Ci siamo ripresi con questa vittoria".

Quale può essere il tuo futuro? "Per ora non ci penso, l'obiettivo è la salvezza con il Cosenza. Per ora penso solo a raggiungere questo obiettivo".