Cosenza, Palmiero: "Tutti ci davano per spacciati ad inizio campionato"

© foto di Andrea Rosito

Luca Palmiero, centrocampista del Cosenza di proprietà del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio contro il Venezia: "Vale quanto un campionato vinto, sono contento di aver festeggiato il mio compleanno con questa salvezza che meritavamo. Tutti ci davano per spacciati, ma abbiamo sovvertito tutti i pronostici".

Ci racconti il gol? "Tutino mi assilla continuamente, finalmente l'assist è arrivato. Ha fatto gol sulla palla più difficile, un gran gesto tecnico. Il merito va solo lui".

Potrebbe essere la tua ultima partita con la maglia del Cosenza? "Non ci penso, sono felice dell'obiettivo. Di mercato parleremo a campionato finito. Attendiamo e si vedrà".

Quale era il tuo obiettivo? Il mio era dare il mio contributo per raggiungere la salvezza, penso di averlo dato e sono contento. Sono felice, si vede dall'affetto dei tifosi, è questo che alla fine resta".

Qual è stato il merito di Braglia? "Diciamo che ha tenuto un gruppo compatto e unito, tramite le sue scelte e i suoi principi di gioco. CI ha dato una grossa mano. Noi lo ringraziamo e gli auguriamo di continuare la sua avventura a Cosenza".

Ti senti all'altezza dei più bravi? "Parla il campo, è un paragone che non mi piace. Tonali è un 2000, può solo migliorare. Non mi sento inferiore a nessuno, non lo dico con presunzione. È il campo che parla e che parlerà".

Cosa vi direte ora? "Si farà una bella festa, siamo contenti di questo obiettivi. Siamo felici e avremo modo e tempo di festeggiare".