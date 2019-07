Cosenza, per il centrocampo spunta Baraye del Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Cosenza Trinchera lavora per rinforzare l'attacco a disposizione di mister Braglia. Il diesse rossoblù tratta con la Fiorentina per riportare in Calabria Jaime Baez mentre piace fortemente Yves Baraye, attaccante del Parma reduce da sei mesi in prestito al Padova. A riportare la notizia è TuttoB.com.