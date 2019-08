Cosenza, per l'attacco si sogna l'esterno Acosty

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cosenza continua a cercare rinforzi in attacco nonostante gli arrivi di Pierini e Carretta e il ritorno di Baez. Il sogno per la fascia è Boadu Maxwell Acosty, classe ‘91, attualmente in forza al Rijeka, ma il costo dell’operazione al momento appare elevato. Per quanto riguarda il centravanti il nome che circola è quello di Jerry Mbakogu, classe ‘92, che però non scalda troppo i cuori dei tifosi che sperano in un nome di maggiore impatto. Lo riferisce Cosenzachannel.it.