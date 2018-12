© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe arrivare dalla Serie A un rinforzo per il Cosenza durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Cosenza Channel il club calabrese starebbe seguendo con interesse Paolo Giglione, laterale destro del Frosinone ma di proprietà del Genoa. Da capire, in casa frusinate, se la posizione dell'ex Pro Vercelli cambierà con l'arrivo in panchina di Marco Baroni al posto di Moreno Longo.