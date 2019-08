Cosenza, per Perez si prospetta un futuro alla Virtus Francavilla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’esperienza semestrale al Piacenza per Leonardo Perez si prospetta un nuovo prestito in Serie C. L’attaccante classe ‘89 del Cosenza, che non rientra nei piani del club, sarebbe infatti stato individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo della Virtus Francavilla con il direttore sportivo Mariano Fernandez che avrebbe già avviato i contatti ed è fiducioso di poter chiudere nei prossimi giorni. Lo riferisce l'edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport.