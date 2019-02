Cosenza, Perina al 90': "Ottima gara, continuare così per la salvezza"

© foto di Andrea Rosito

Il portiere del Cosenza, Pietro Perina, a Dazn, dopo la gara vinta contro la Cremonese. Queste le sue parole: "Una vittoria importantissima, in casa abbiamo riscattato la sconfitta di Livorno. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Più di 500 minuti di imbattibilità? Beh, non è solo mio merito, ma di tutta la squadra. Quest'anno ho iniziato come terzo portiere, ho lavorato bene, non ho mai mollato e mi sono fatto trovare pronto. A gennaio sono andati via ragazzi molto bravi, ma con poco spazio. Sono arrivati calciatori di spessore, motivati. Ancora è lunga, dobbiamo continuare così, dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza. Contro il Perugia non sarà facile, andremo lì per fare risultato".