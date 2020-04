Cosenza, Perina: "Mi sento un cosentino acquisito. Resterei qui a prescindere dalla categoria"

Il portiere del Cosenza Pietro Perina intervistato da Cosenzapost.it ha affrontato diversi argomenti partendo dalla stagione vissuta finora dalla squadra calabrese: “Ci sono stati troppi alti e bassi e abbiamo pagato a caro prezzo gli errori di concentrazione sopratutto negli ultimi minuti. In questo momento ci troviamo in basso, ma ci sono ancora 10 giornate da giocare e abbiamo tutti i mezzi per uscire da questa situazione di classifica. - continua Perina parlando del rapporto con la piazza e del futuro – Sono in scadenza, si era parlato anche di rinnovo, ma poi non abbiamo avuto modo di mettere nero su bianco. In questo momento pensiamo prima a salvare il Cosenza e poi vedremo se troveremo l'accordo per andare avanti assieme. Io mi sento un cosentino acquisito e rimmarrei qui anche in un'altra categoria anche se sogno di conquistare la salvezza e restare in Serie B con il Cosenza”.