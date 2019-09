© foto di Andrea Rosito

Pietro Perina, portiere del Cosenza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di questo pomeriggio con il Frosinone: "E' un pareggio molto importante per noi. Dopo una prestazione grandiosa, ci è mancato un pizzico di fortuna per portare il rilsultato a casa, ma c'è soddisfazione. Ora pensiamo al Venezia perché la vittoria manca da molto tempo. Sappiamo che è difficile imporre il nostro gioco, ma vogliamo fare quello che ci dice il mister. La parata più complicata? Ne ho fatte due d'istinto, sono molto contento per la mia prestazione e per quella della squadra".