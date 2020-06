Cosenza, Perina: "Rigore parato emozione forte. Ora subito testa al Trapani"

vedi letture

Si presenta raggiante Pietro Perina, portiere del Cosenza, ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Cremonese-Cosenza: "Parare un rigore nel giorno della nascita di mio figlio è stata un'emozione indescrivibile. È il terzo rigore che paro dall'inizio dell'anno, con il mister studiamo sempre prima della partita dove potrebbero tirare gli attaccanti. Oggi mi è andata bene e sono felice di questa vittoria che in un momento del genere vale triplo. Ora festeggiamo, da domani testa al Trapani".

Cosa è cambiato con l'arrivo di Occhiuzzi in panchina?

"Non saprei, con i precedenti allenatori abbiamo avuto qualche problema a livello di mentalità ma fortunatamente le cose sembrano cambiate con l'arrivo del mister. Siamo contenti per lui e speriamo che le cose possano continuare così per il bene della squadra".