Cosenza-Pescara, i convocati di Zauri: ben sei le assenze

De Paul inguaia l'Udinese, Sensi trascina l'Inter: 1-0 per Conte al 45'

Sembrava uno 0-0 scritto, invece ci pensa Stefano Sensi. L'Inter chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo di San Siro contro l'Udinese, a segno il centrocampista ex Sassuolo, bravo nell'inserimento a rimorchio su cross di Diego Godin e nel colpo di testa. A bruciare Becao, a superare...