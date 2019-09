© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Dazn, al termine della gara pareggiata contro il Livorno, interviene l'attaccante del Cosenza, Nicholas Pierini. Queste le sue parole: "Abbiamo portato a casa un punto, ci teniamo stretto questo pareggio, ora andiamo a Frosinone per fare bene. Il pubblico ci tiene particolarmente, fin qui non abbiamo vinto, ma diamo il massimo e daremo ancora di più sabato prossimo. Dobbiamo continuare così, spingere sempre gara dopo gara. Il mister Braglia mi sprona a fare sempre meglio, migliorerò anche dal punto di vista della cattiveria. Io come Tutino? Beh, mi fa piacere, è un gran giocatore, molto forte. Per me è una motivazione per togliermi delle soddisfazioni".