Cosenza, Pierini: "Ce la siamo giocata fino all'ultimo"

© foto di Andrea Rosito

Intercettato dai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata per 2-2 tra Trapani e Cosenza, il talentuoso esterno offensivo rossoblu Nicholas Pierini ha così parlato della partita decisa anche dalla sua doppietta: "Problemi al polpaccio? Solo crampi. Questo Cosenza non molla mai, cerchiamo di dare il massimo ad ogni partita ed oggi siamo riusciti a portare via un punto. Adesso ci sarà la sosta e poi saremo pronti a pensare al prossimo impegno contro l'Ascoli - assicura l'ex Spezia -. Cosa è successo nel primo tempo? Non lo so, ci siamo abbassati un po' e loro son riusciti a portar via un punto. Siamo venuti qui per tentare di portare a casa i 3 punti, ma ne abbiamo preso soltanto 1. Ce la siamo giocata fino all'ultimo, ma purtroppo ci prendiamo il paregggio".