Cosenza, Pierini: "Con la prima di campionato abbiamo alzato l'asticella"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il pari di Crotone, il Cosenza si prepara per la prima casalinga contro la Salernitana. A parlare del match, attraverso i canali ufficiali del club, è l'attaccante Nicholas Pierini: "Siamo partiti con il piede giusto in una gara dove entrambe avremmo potuto vincere, il punto di Crotone è stato buono ma ora testa alla Salernitana: mi aspetto un grande pubblico, un bell'ambiente, e noi dovremmo fare la nostra partita per non deludere chi ci stima e ci aiuta, il "San Vito-Marulla" è il dodicesimo uomo in campo. Il nostro atteggiamento mentale è cambiato, con la prima di campionato abbiamo alzato l'asticella, e i risultati si sono visti. Io voglio dare il mio contributo, lo scorso anno mi è mancata un po' di continuità ma il mio credo di averlo fatto, voglio ripetermi e migliorarmi: sono a completa disposizione del mister, che sicuramente mi darà una grande mano".