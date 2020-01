© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport il futuro di Nicholas Pierini sarebbe lontano da Cosenza. Il classe ‘93, autore di tre reti in 14 presenze, è infatti finito nel mirino della Cremonese che cerca rinforzi per risollevarsi dopo un girone d’andata fortemente deficitario. Resta da capire la posizione del Sassuolo proprietario del cartellino che deve dare l’eventuale via libera a un trasferimento del calciatore.