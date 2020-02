Cosenza, Pillon: “Col Venezia un punto che ci permette di star lì”

Bepi Pillon, allenatore del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match pareggiato in trasferta contro il Venezia: “Un punto che ci permette di star lì. Chiaro che avrei preferito conquistare l’intera posta in palio. Prestazione comunque buona soprattutto nel primo tempo dove meritavamo di passare in vantaggio. Nel secondo tempo con rabbia e determinazione anche se con poco ordine siamo riusciti a raddrizzarla. Bene Machach e Carretta lì davanti. Incredibile giocare con questo silenzio, direi quasi surreale. Lavoriamo e andiamo avanti con fiducia. Valuteremo in questi giorni se sarà possibile recuperare qualcuno degli infortunati. Sono stato costretto a sostituire Schiavi e Kanouté per dei piccoli problemi che spero non condizioneranno il loro impiego nel prossimo match con il Cittadella”, riporta il sito ufficiale del club.