Cosenza, Pillon ha lasciato. Squadra affidata a Occhiuzzi, ma il futuro è in divenire

vedi letture

Penultimo posto con soli 24 punti, una retrocessione che è divenuta uno spettro sempre più reale, e soli quattro punti in cinque partite. Così, Giuseppe Pillon, lascia il Cosenza, dove era subentrato lo scorso 11 febbraio.

Sia chiaro, le dimissioni del tecnico sono arrivate perché lo stesso, in questo drammatico momento, ha preferito rimanere in Veneto vicino alla famiglia, ma sportivamente parlando proprio Pillon non era riuscito a dare ai lupi la scossa che sarebbe stata necessaria. La squadra per il momento, al netto dello stop, è stata affidata al vice Roberto Occhiuzzi, che era stato anche tecnico in seconda nella gestione di Piero Braglia, al quale proprio Pillon era subentrato.

Si può quindi parlare di un ritorno? Non è da escludere di rivedere Braglia in rossoblù, ma i tempi non sono adesso maturi per fare valutazoni. La dirigenza calabrese, a ogni modo, è a lavoro, e qualcosa verrà deciso a breve.