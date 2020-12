Cosenza-Pisa 1-1, le pagelle: Gucher is on fire, flop Vido. Falcone bravo e fortunato

vedi letture

COSENZA-PISA 1-1

Marcatori: 43 Bahlouli (C), 79’ Gucher (P)

COSENZA

Falcone 7 – I legni come preziosi alleati ma ci mette pure del suo. Gran riflesso col piede su Vido e balzo felino su Mazzitelli.

Idda 5 – Soffre le pene dell'inferno quando viene puntato in velocità. Sul pareggio si fa bruciare da Gucher.

Ingrosso 6 – Contro la squadra che ne detiene il cartellino fa la sua discreta figura. Prova a cercare gloria in avanti.

Legittimo 6 – Tiene bene la posizione, senza andare quasi mai in affanno. Prestazione priva di sbavature.

Corsi 6,5 – Corsa inesauribile e buone idee. Genialata sul gol, mette sulla fronte di Bahlouli il pallone del vantaggio. (80’ Vera sv)

Petrucci 6 - Regia lineare, senza squilli. Poco appariscente, cerca la verticalizzazione per le punte.

Sciaudone 6 – Supporta la fase offensiva col suo dinamismo. Spende tanto e ne risente in termini di lucidità.

Bittante 6,5 – Sgambetta Gucher, causando il rigore. Si riscatta avviando l’azione del primo gol con un bel cambio di gioco.

Bahlouli 6,5 – Sblocca il risultato con un inserimento intelligente. La cosa migliore della sua partita. (60’ Sueva 5,5 – Si fa tradire dalla voglia di strafare, non riuscendo a incidere).

Petre 5,5 – Pochi palloni giocabili, cerca di rendersi utili con qualche sponda aerea. (60’ Baez 5,5 – Non entra bene, tra le linee non riesce a spaccare la partita).

Carretta 5,5 – Viene incontro per legare il gioco. Cestina una buona occasione calciando alle stelle. (87’ Sacko sv)

PISA

Perilli 6 – Un solo brivido in presa alta, si fa sentire con i compagni. Esente da colpe sul gol subito.

Belli 5,5 – Perde il duello diretto con Corsi, al quale concede troppa libertà. (76’ Marin 6,5 – Prezioso nel ripulire l’area da situazioni scottanti. Bel coast to coast nel finale).

Meroni 6 – Alla prima da titolare, sbaglia poco. Buona intesa con Caracciolo. (76’ Soddimo 6,5 – Ottimo impatto, scodella un assist con il contagiri per la testa di Gucher).

Caracciolo 6,5 – Regale nelle letture, rischia qualcosa in uscita. Quando si porta in avanti per saltare è sempre pericoloso.

Birindelli 5 – Distratto, fa sembrare Bahlouli un gigante. Male anche in avanti, svirgola malamente due palloni invitanti. (70’ Lisi 6 – Potenzialmente devastante in campo aperto, regala l’ultimo brivido con un destro a giro fuori di poco).

Gucher 7,5 – Non si ferma più, a segno per la terza gara consecutiva, firmando il pareggio di testa. Si procura il rigore con astuzia.

De Vitis 6 – Rallenta un po’ troppo la manovra in alcune situazioni. Stringe i denti chiudendo da difensore centrale.

Mazzitelli 6,5 – Si abbassa tra i due centrali per impostare il gioco. Serve una bella palla a Vido. Falcone gli nega la gioia del gol.

Vido 5 – Fallisce dal dischetto calciando sulla traversa. Prova a farsi perdonare ma non è freddo davanti a Falcone. (61’ Sibilli 6,5 – Esplosivo, anche stavolta dà la scossa con assist e conclusioni in porta).

Palombi 5,5 – Nel primo tempo si divora un gol clamoroso e gestisce male un paio di ripartenze. Sfortunato in occasione del secondo palo.

Masucci 5,5 – Generoso, non si risparmia. Ci prova da fuori, senza fortuna. (61’ Marconi 6 – Con il suo ingresso in campo la squadra acquista peso in avanti).