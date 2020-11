Cosenza, pochi gol all'attivo. Ma la metà arrivano dalla panchina

Il tesoro del Cosenza in questo avvio di stagione si trova in panchina, accanto al tecnico Occhiuzzi. Se finora infatti la squadra calabrese ha mostrato difficoltà nell’andare a segno – appena sei reti in nove gare fra Serie B e Coppa Italia – c’è un dato statistico abbastanza sorprendente, come sottolineato da Tifocosenza.it, che fa ben sperare in attesa che si sblocchino definitivamente gli avanti rossoblù. D questi sei gol ben la metà arrivano da giocatori subentrati dalla panchina (Tiritiello contro la SPAL, Kone contro il Monopoli e infine Bahlouli contro il Brescia). Segno che Occhiuzzi può contare su giocatori pronti a dare il loro contributo anche non partendo dall’inizio e su una panchina di valore.