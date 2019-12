© foto di Federico Gaetano

Alle 15 il Cosenza ospiterà il Pordenone per la gara valida per la 16a giornata di Serie B. Braglia punta su Bittante, Riviere e Baez mentre Yesser si affida a Candellone in attacco. Ecco le formazioni ufficiali della gara:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

COSENZA: Perina, Capela, Idda, Carretta, D’Orazio, Sciaudone, Greco, Bruccini, Bittante, Riviere, Baez

PORDENONE: Di Gregorio, Vogliaccio, Barison, Camporese, De Agostini, Zammarini, Burrai, Pobega, Gavazzi, Strizzolo, Candellone.