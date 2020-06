Cosenza, prosegue la preparazione. Ma Occhiuzzi conta anche gli assenti

Prosegue la preparazione del Cosenza di mister Roberto Occhiuzzi, in vista della ripresa del campionato, che vedrà i lupi calabresi impegnati contro l'Entella nella gara del nuovo esordio.

Come riferisce tifocosenza.it, allenamento mattutino per i rossoblù, con una seduta che, dopo un breve riscaldamento fisico, è stata caratterizzata da una serie di esercizi tattici. In attesa della sgambata pomeridiana, conta agli assenti: ancora out gli attaccanti Emmanuel Rivière e Nicholas Pierini, intanto che il loro compagno di reparto Ben Lhassine Kone ha svolto lavoro differenziato.

Solo terapie per il terzino Achraf Lazaar.